Суд виправдав підприємця, який передав $2000 працівнику СБУ «на лікування»

Рівненський міський суд Рівненської області виправдав підприємця від звинувачень у передачі неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 лютого.

За версією обвинувачення, підприємець давав гроші начальнику Дубровицького міжрайвідділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області, щоби його відомство не втручалося у його незаконний видобуток бурштину. Із грудня 2017-го по лютий 2018 року він тричі давав посадовцю кошти: два рази по 500 доларів ще один раз тисячу доларів.

У судовому засіданні чоловік вину заперечував. Він говорив, що взагалі не займався. Натомість має кафе у своєму рідному селі, а також був учасником ТОВ «Мисливське угіддя «Лісове». Наприкінці 2017 року працівники СБУ пообідали в його кафе і тоді він познайомився із начальником місцевого відділу і останній через кілька днів запропонував побачитися. При зустрічі вони спілкувались на різні теми, в тому числі про бурштин та бізнес. Посадовець СБУ, нібито, сам цікавитися у підприємця, чи може він щось йому запропонувати. Сам сказав, що вже порадився із керівництвом і не буде перешкоджати його бізнесу, але хотів знати, скільки підприємець може за це запропонувати.

Підприємець підтвердив, що 30 грудня, перед Новим роком, дав працівнику СБУ 500 доларів, кажучи, що це «презент». Через місяць правоохоронець сказав, що потребує грошей на лікування, і наступного дня він дав йому 1000 доларів. Через десять днів есбівець знову подзвонив і сказав прийти в кафе «Кавові мешти» і чоловік приніс ще 500 доларів. Обвинувачений наполягав, що суми коштів заздалегідь не обумовлювалися. Гроші він давав для лікування, адже раніше працівник СБУ його про це просив. Підприємець переконував суд, що це був на хабар, адже будь якою незаконною діяльністю він не займається, в тому числі незаконно не видобуває бурштин. Гроші, які він передав, не є для нього значною сумою. Натомість співробітник СБУ своїми провокаційними діями його підставив, скомпрометував як підприємця, внаслідок чого підприємницькі справи його погіршилися.

У рапорті на імʼя керівника працівник СБУ написав, що гроші йому пропонував місцевий підприємець, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів у звʼязку із можливою причетністю до незаконного видобутку бурштину. Але в подальшому ніяких доказів його причетності до бурштину суду не отримав.

Із запису першої зустрічі вбачається, що між працівником СБУ і обвинуваченим відбувається розмова.

— Шо там миють? Бо мене не було, — каже працівник СБУ.

— Миють. Трохи миють, — відповідає підприємець.

— Всі миють? Шо, там менти дали добро?

— Я знаю (невпевнено). Миють Вроді би миють, я знаю, яке добро.

— Понятно. Дивись, по твоїй пропозиції, що тоді ми говорили, я там со старшим товарищем переговорив. Якби. Ну, він цікавиться скільки ти готовий давати? — цікавиться співробітник СБУ.

Аналізуючи записи розмов, суд дійшов висновку, що слідство не було пасивним.

Докази, що обвинувачений справді раніше звертався із пропозицією не втручатися в незаконний видобуток бурштину, відсутні.

Як вбачається із матеріалів справи, зустрічі відбувалися лише з ініціативи співробітника СБУ. Словами «Да ти подумай. Я понімаю, щоб тобі не було накладно і… цифра була нормальна» він переконував обвинуваченого, що як керівник Дубровицького МРВ УСБУ в Рівненській області сприятиме йому в бізнесі.

Із записів розмов чутно, що підприємець пропонує по «пʼятдесят» на всі контори — «на службу», на прокуратуру і в «райотдєл», по «двісті пʼятдесят з мотора». А всього у нього «моторів» пʼять-шість.

Але, на думку суду, записи НСРД не підтверджують, що обвинувачений займався видобутком бурштину. Підприємець натомість повідомив, що зафіксовані розмови стосуються виключно його роботи в ТОВ «Мисливські угіддя» Лісове», де могла відбуватися незаконна порубка лісу, незаконне полювання, та незаконний вилов риби сторонніми громадянами.

«Передавав грошові кошти при зустрічах на прохання… як допомога в лікуванні та в можливому сприянні в бізнесі. Не вважає себе винним в будь-чому, адже не було підстав давати неправомірну вигоду працівнику СБУ, оскільки незаконним видобутком бурштину не займається», — цитуються у вироку його пояснення.

У судових дебатах та останньому слові підприємець, зазначив що дії співробітника СБУ могли мати замовний характер, щоб усунути його від підприємницької діяльність в регіоні, де він проживає.

Суд вважає, що прокурор поза розумним сумнівом не спростував доводи захисту та обвинуваченого щодо провокації злочину.

Чоловіка виправдали за недоведеністю вчинення ним цього кримінального правопорушення.