Суд визначив запобіжний захід охоронцеві Тищенка

Чоловіка підозрюють у нападі на ексвійськового у Дніпрі.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і відправив під варту на 60 діб без права внесення застави помічника народного депутата Миколи Тищенка. Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні колишнього військового у Дніпрі.

Охоронцеві Тищенка Костянтину Цубері загрожує до 10 років в’язниці. Сам він заявив, що його судять незаконно, і погрожував накласти на себе руки.

Учора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід самому Тищенку — цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Народного депутата підозрюють у незаконному позбавлені волі людини після конфлікту з ексвійськовим у Дніпрі.

Інцидент стався 20 червня у Дніпрі. Група невідомих чоловіків у балаклавах у центрі Дніпра напали на колишнього військового Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв з дружиною та маленькою дитиною. З’ясувалося, що до інциденту причетна охорона народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка, у якого з Павловим перед побиттям виникла суперечка. Депутат стверджує, нібито військовий є другом організатора ботоферм у Дніпрі та входить до “силового блоку” в організованому злочинному угрупуванні “9”. // Дзеркало тижня