Суд взяв під варту мукачівця, якого поліція викрила у двох грабежах

У суботу ввечері до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що в його неповнолітньої доньки невідомий відібрав мобільний телефон.

Патрульні поліцейські швидко розшукали причетного до злочину, після чого співробітники слідчо-оперативної групи з’ясували, що зловмисник бачив як дівчинка розмовляє по телефону, прослідкував за нею, налякав, вихопив з рук засіб зв’язку та втік.

В ході проведення слідчих дій з’ясувалося, що 19-річний фігурант причетний ще до одного аналогічного злочину: на вулиці викрав телефон у 57-річної мукачівки. Працівники поліції самостійно розшукали потерпілу, щоб також повернути їй викрадений телефон.

За даними фактами в поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури фігурантові вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області