Суд взяв під варту осіб, які спланували викрадення доньки блогерки

Таке рішення сьогодні, 22 жовтня, прийняв Печерський районний суд міста Києва.

Нагадаємо, аби попередити злочин, правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри фігурантів та інсценували викрадення дитини. 21 жовтня у селі Білогородка на Київщині поліцейські затримали членів угруповання одразу після передачі коштів.

Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 22 жовтня, рішенням Печерського районного суду міста Києва підозрюваних взято під варту без права внесення застави.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України