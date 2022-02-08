За побиття двох людей та пограбування затримали жителя Павлограда

Невідомий напав у під’їзді на 24-річну жінку, вибіг на вулицю та побив 32-річного чоловіка. Після цього забрав з автомобіля магнітолу та втік з місця злочину.

Повідомлення про зловмисника, який біля багатоповерхівки по вул. Некрасова побив двох місцевих жителів надійшло до поліції 7 лютого близько 20.00. На місце події виїхали поліцейські кримінальної поліції Павлоградського РВП, які з’ясували прикмети нападника та обставини злочину.

Спільно з поліцейськими охорони вони встановили 32-річного раніше судимого місцевого мешканця та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили награбоване майно.

Слідчі за узгодженням з окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП