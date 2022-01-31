Программист регистрировал фиктивные COVID-сертификаты, завладев ЭЦП врача

Уроженец Волынской области с высшим образованием работал в центральной районной больнице, где занимал должность инженера-программиста информационно-аналитического отдела. Имея доступ к электронно-цифровой подписи заведующего инфекционным отделением больницы, которую он использовал для обеспечения работы информационных систем медучреждения, мужчина скопировал ЭЦП, чтобы несанкционированно использовать его в корыстных целях.

Зная, какой большой спрос существует на услугу фиктивной вакцинации, айтишник вступил в сговор с неустановленными лицами и наладил продажу «официальных» COVID-сертификатов всем желающим. Для этой цели он скачал из интернета официальный бланк свидетельства о вакцинации от COVID-19 и внес в него реквизиты и изображение печати Ковельского городского территориального медобъединения.

Помимо этого, мужчина сделал цифровые копии подписей и печатей двух врачей и компьютерным способом редактировал данные свидетельств, после чего распечатывал их на обычном струйном принтере.

Но самое главное – мужчина вносил фиктивные данные о прививках в государственную электронную систему еНealth, что, фактически, приравнивало их к официальным. Эта регистрация позволяла добавлять сертификаты в «Дію», избегать необходимости самоизоляции при пересечении государственной границы и пользоваться всеми социальными преимуществами, которые дает вакцинация.

За услугу «официальной» регистрации прививок программист брал от 1,500 до 2 тысяч гривен. Всего в материалах расследования упоминаются 12 доказанных эпизодов получения неправомерной выгоды на общую сумму неправомерной выгоды 19 тысяч гривен, а также около 5 десятков эпизодов неправомерного вмешательства в систему еНealth, с использованием нелегально скопированной электронной подписи главврача.

Своими действиями программист нарушил ч. 3 ст. 358 Уголовного Кодекса (повторная подделка официальных документов, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 1 и 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем, повлекшее утечку данных или их искажение).

На основе добровольного соглашения с прокурором о признании вины, по совокупности статей обвинения, айтишник заработал наказание в виде 5 лет лишения свободы. Судья счел возможным заменить реальный срок тремя годами испытательного, с запретом занимать должности, связанные с использованием компьютера, в течение 2 лет. Дополнительно, подсудимый должен покрыть расходы на экспертизы, в размере 17 тыс. грн. // internetua.com