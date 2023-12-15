Шахрайські схеми. Прості правила безпеки від Кіберполіції

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП шахрайських схем

Начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітан поліції Киричко Єгор Сергійович розповів та надав рекомендації стосовно таких шахрайських схем та як їм протидіяти.

Схема 1. «Ваш родич у біді»

Якщо вам телефонують (часто вночі або вранці) та повідомляють, що родич потрапив у біду, і просять передати гроші – це шахрайство. Зловмисники можуть видавати себе за сина/дочку, онука/онучку, які начебто потрапили у біду (скоїли ДТП, опинилися у поліції тощо). Шахраї можуть представлятися лікарями або поліцейськими і пропонувати свою допомогу у вирішенні «проблеми» за винагороду, яка може становити від тисячі до десятків тисяч гривень, а інколи навіть кілька тисяч доларів США.

Пам’ятайте: так діють шахраї!

Що робити?

1. Покладіть слухавку.

2. Перевірте, де ваш родич.

3. Повідомте про подію поліцейським за номером 102.

Схема 2. «Соціальні виплати під час війни»

«Під час війни ви можете отримати соціальну допомогу» найчастіше шахраї надсилають смс-повідомлення про отримання різноманітних виплат від органів влади або благодійних фондів та просять надати таку інформацію: ваші анкетні дані, номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії.

Пам’ятайте: назвавши ці дані, ви надаєте шахраям доступ до вашого рахунку, тож вони можуть вкрасти всі ваші заощадження.

Що робити?

1. Покладіть слухавку.

2. Зверніться до своїх родичів або представників влади і перевірте, чи дійсно ви можете отримати такі виплати.

3. Якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

Схема 3. Виграші призів (авто, побутова техніка)

«Ви виграли автомобіль або побутову техніку» – не поспішайте виконувати всі настанови незнайомців. Зазвичай у надісланому смс вказаний номер, за яким можна отримати детальну інформацію.

Коли телефонуєте, вам розповідають умови, які потрібно виконати, щоб отримати «приз». Як правило, вам пропонують сплатити 1% від вартості виграного товару. Але як тільки ви це зробите, незнаймці перестають виходити на зв’язок і зникають.

Пам’ятайте: так діють шахраї!

Що робити?

1. Подумайте, чи брали ви участь у акціях чи конкурсах.

2. Не перераховуйте гроші незнайомцям.

3. Якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.

Кіберполіція