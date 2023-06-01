Судді, який втік до РФ, Україна понад 2 роки платила зарплату

Колишнього суддю з Луганщини Віталія Снегірьова підозрюють у шахрайському заволодінні коштами в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у тексті підозри.

Снегірьов був суддею Брянківського міського суду Луганськоі області.

Після окупації Брянківського району Снегірьова у 2016-му тимчасово прикріпили до Рубіжанського міського суду. У 2017-му указом президента його відряджено на шість місяців до Новозаводського райсуду міста Чернігова. Однак Снегірьов указ президента не виконав.

Чим суддя займався наступні три роки достеменно невідомо. Проте в липні 2020-го він виїхав до Росії. Через відділ з питань міграції відділу МВС Росії по Абинському району він подав документи на отримання російського громадянства. Будучи уродженцем РФ, вже наступного дня він отримав паспорт громадянина Росії.

У разі набуття іншого громадянства Снегірьов одразу втрачав повноваження українського судді. Однак в Україні про це начебто відомо не було, тому що Снегірьов умисно не інформував про свій новий статус.

Як наслідок, Державна судова адміністрація в Луганській області наступні 2 роки і два місяці (до вересня 2022-го) виплачувала Снегірьову зарплату. Всього судді виплачено 1,9 мільйони гривень.

Місцезнаходження Снегірьова поки невідомо, тому підозру оголосили заочно.

За шахрайське заволодіння коштами в особливо великих розмірах йому загрожує від 5 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. // Судовий репортер