Вбила знайомого, загорнула в килим і підпалила – до 12 років позбавлення волі засуджено жительку Кам’янеччини

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винною 24-річну жінку в умисному вбивстві та умисному знищенні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).



Події стались в минулому році в с. Оринин Кам’янець-Подільського району.

В жовтні, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, підсудна вступила в суперечку зі своїм знайомим, у якого в той час гостювала.

Під час сварки жінка схопила зі столу ніж та нанесла численні удари у різні частини тіла господаря, від яких останній помер на місці події.

Намагаючись приховати сліди вчиненого, засуджена загорнула труп у килим, облила легкозаймистою речовиною та підпалила. Впевнившись, що в будинку розпочалась пожежа, зловмисниця зникла з місця події.

Окрім цього, в лютому вона здійснила підпал автомобіля свого односельчанина, з яким у неї склались неприязні відносини.

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду її засуджено до 12 років позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури