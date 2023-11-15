Закупівля кисневих концентраторів зі збитками у ₴4,3 млн. – у Сумах судитимуть двох посадовців

Слідчі Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області у співпраці з Управлінням Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем керівниками Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації.

За даними слідства, на даний час вже колишній начальник Управління охорони здоров’я, вступивши у злочинну змову зі своєю заступницею, яка також виконувала повноваження голови тендерного комітету, організували закупівлю медичних товарів за завищеною вартістю. Зокрема, використовуючи спрощену процедуру закупівлі, обвинувачені, попри наявність вигідніших та очевидно виграшних пропозицій, уклали договір на поставку медичного обладнання з товариством з обмеженою відповідальністю, яке запропонувало одну з найвищих цін за обладнання.

Відтак для медичних закладів було придбано кисневих концентраторів на 18 млн 981 тис. грн. Згідно з офіційною документацією усього їх було закуплено 513 шт, вартість одного становила 37 тис. грн. Однак відповідно до висновку експерта ринкова вартість ідентичного виробу станом на дату укладання договору поставки складала 28 тис. 680 грн. Відтак різниця на закупівлі вказаного медичного обладнання складає 4 280 472, 00 грн.

Більш того, колишній начальник Управління відповідатиме ще й за неналежне виконання своїх службових обов’язків. Так, перебуваючи на посаді директора однієї з медичних установ, за результатами проведення тендеру обвинувачений уклав договір про закупівлю дизельного пального за ціною 23,50 грн за літр. У подальшому, в порушення чинного законодавства, сторони домовились збільшити ціну до 30,00 грн за 1 літр. Відтак державним інтересам завдано 230 тис. грн збитків.

Наразі прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовців зловживання службовим становищем яких призвело до 4,3 млн грн збитків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Колишнього начальник Управління судитимуть ще й за службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК України).

Відділ комунікації поліції Сумської області