В Івано-Франківську арештували підозрюваного у вимаганні коштів в жінки з інвалідністю

За участі прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід місцевому жителю за підозрою у вимаганні коштів під час воєнного стану ( ч.4 ст.189 КК України).

Івано-Франківський міський суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 268 400 гривень.



За даними слідства, 54-річний житель Заболотівської селищної територіальної громади на сайті знайомств познайомився із жінкою, яка має групу інвалідності. Під час віртуальних стосунків чоловік, увійшовши у довіру останньої, отримав від неї фотографії та відео інтимного характеру.

Надалі з квітня 2022 року він вимагав та отримував від жінки кошти за те, що не розповсюдить її фото та відео.

За рік підозрюваний через шантаж та погрози отримав від потерпілої 150 000 гривень та вимагав ще 35 000 гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Зловмиснику загрожує від від семи до дванадцяти років позбавленням волі із конфіскацією майна.

Івано-Франківська обласна прокуратура