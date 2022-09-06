Судді з Кропивницького та двом помічникам суддів повідомили про підозру в хабарництві

6 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру голові одного з районних судів Кіровоградської області, викритого на одержанні 1 тис. дол. США неправомірної вигоди, а також двом помічникам суддів. Дії усіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

а даними слідства, служитель Феміди отримав кошти за вплив на ухвалення рішення суддею райсуду у Кропивницькому щодо непритягнення фізичної особи до відповідальності.

Для реалізації злочину підозрюваний залучив двох помічників суддів з іншого суду. Служителя Феміди викрили одразу після одержання неправомірної вигоди наприкінці серпня.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ