Поліція Києва проводить слідчі дії в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА

Сьогодні, 13 грудня, слідчі поліції Києва розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 КК України) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві.

Слідство має на меті перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену.

Станції метро слугували також укриттям для киян та гостей міста під час повітряної тривоги. Крім того, через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею.

Водночас поліція вживає усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду і полегшення пересуванню киян.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура

Відділ комунікації поліції Києва