Суддівсько-злодійська «санта-барбара» на ₴4,5 млн. і 9 років ув’язнення

Вранці 18 січня 2022 суддя Західного апеляційного господарського суду Віра Гриців прийшла на роботу і побачила, що в її кабінеті відчинені вікно та сейф. Із сейфу пропало 100 тисяч доларів і 50 тисяч євро, що в еквіваленті становило близько 4,5 млн грн. Ці гроші належали колишній судді цього суду Марії Хабіб та її дочці.

Хабіб вийшла у відставку ще в 2020 році. Але, як написано у вироку, в вересні 2021 року їдучи за кордон, екссуддя попросила колегу потримати в себе її гроші. Хабіб згодом пояснювала, що вони з дочкою планували залишити гроші на зберіганні в банку, але забули взяти паспорти і, оскільки не мали часу, то вона попросила колегу зберігати гроші у службовому кабінеті у сейфі. Суддя Гриців віддала жінці два ключі від сейфу й інших ключів начебто не було.

У січні 2022-го гроші все ще лежали в сейфі в приміщенні суду, аж поки суддя Гриців не подзвонила подрузі і не повідомила про крадіжку. Та одразу приїхала і привезла з собою ключі від сейфу, який уже був відкритий.

Камери відеоспостереження зафіксували, що вранці 18 січня 2022 року близько 5 години 20 хвилин чоловік у куртці світло сірого кольору з капюшоном із чорною сумкою через плече підійшов до будівлі суду. За допомогою металевої решітки на вікні першого поверху він добрався до вікна другого поверху і проник всередину приміщення. А через 15 хвилин таким самим способом покинув будівлю.

23 січня поліція зупинила Богдана Бриня, який був позбавлений права на керування автомобілем. Чоловіка забрали у відділок, де він нібито сам розповів похвалився своєю «знахідкою». А саме, що 18 січня товариш йому розповів, що на території лікарні бачив сумку та вказав приблизне місце. Він пішов туди і знайшов сумку, в якій були папери, а також гроші — долари та євро, поскладані пачками з написами із зазначенням сум. Бринь нарахував 100 тисяч доларів, а решту перевіряти не став.

Того ж 18 січня Бринь орендував номер у «Гранд готелі». Керівник служби безпеки готелю підтвердив у суді, що в січні 2022-го Бринь був їх клієнтом. На рецепції гість здав у камеру зберігання велику суму готівки в доларах США та євро і одразу повністю розрахувався за проживання у готелі.

19 і 22 січня Бринь двічі відвідував казино «Гранд» і грав в азартні ігри. При цьому вносив на клієнтський рахунок 38 тисяч гривень і 8700 гривень.

Як зʼясувалося, частину грошей Бринь 22 січня передав колишній дружині, з якою має двох спільних дітей. Пакет жінка сховала серед дитячих речей у будинку в селі Глухів (Шептицький район Львівської області), нібито не рахуючи, скільки там було грошей. Того ж дня, забравши дітей, сімʼя Бриня поїхала в «Гранд готель». Наступного дня після виходу з готелю їх затримала поліція.

При обшуку в Бриня вилучили 9 тисяч доларів і 10 тисяч євро, також у сумці були конверти і аркуші паперу з надписами про грошові суми, які, ймовірно, були в них розафасовані. Почеркознавча експертиза підтвердила, що надписи на конвертах виконані колишньою суддею Хабіб. У сільському будинку ексдружини Бриня виявили також пакет із 28 тисячами доларів.

У судовому засіданні Бринь не визнав вину і заявив, що доказів перебування його в кабінеті судді немає. Чоловік наполягав на версії, що сумку з грошима він знайшов. Але імʼя товариша, який повідомив йому місце, де лежала сумка, називати не захотів.

Бринь говорив, що без відеофіксації віддав поліціянтам близько 96 тисяч доларів, які лежали в нього в автомобілі. Поліцейські обіцяли відпустити його, якщо віддасть решту, але фактично вкрали більшу частину грошей. У протоколі затримання дійсно є зауваження Бриня, що під час вилучення не вистачає 10 тисяч євро та 5 тисяч доларів і вилучені кошти він отримав від працівників поліції. При обшуку машини Бринь робив зауваження, що при вилученні відсутні 50 тисяч євро та 5 тисяч доларів США, два планшети і телефон.

Проте суд вирішив, що версія захисту з урахуванням матеріалів справи не може бути перевірена та спростовується поясненнями самого обвинуваченого.

Чоловік розповідав суду, що у Львові працював висотником, альпіністом — займався зовнішніми роботами в будинках. На початку 2022 року неофіційно був задіяний на 11 обʼєктах з іншими людьми, з якими орендували квартиру, точної адреси якої не памʼятає. На роботу він приїжджав з міста Червоноград і в тій квартирі деколи ночував зі своїми товаришами.

Показання обвинуваченого суд оцінив як непослідовні та суперечливі. Бринь не зміг назвати де саме, коли і на яких обʼєктах працював, де саме і за якою адресою орендував квартиру у Львові, на території якої лікарні нібито знайшов чорну сумку з грошима, про яку йому повідомив товариш. Обвинувачений стверджував, що добровільно віддав працівникам поліції кошти, але частина грошей була вилучена в нього у райвідділі поліції, а ще частину знайдено під час обшуку за місцем проживання колишньої дружини.

Камери відеоспостереження вулиць міста зафіксували 18 січня в період часу з 3-30 год. по 7-16 год. рух автомобіля «Ford Fusion» (таким же користувався обвинувачений — ред.), а також переміщення особи вулицями міста пішки, зокрема біля місця події, таксі і трамваєм, а в подальшому зафіксовано рух цього ж «Ford Fusion» в протилежному напрямку.

Свідком у суді був таксист, який, імовірно, підвозив крадія до місця злочину. Того ранку біля Стрийського ринку до нього підійшов хлопець невеликого зросту, одягнений у все чорне з чорною сумкою. Він повіз клієнта в бік медуніверситету по вулиці Мечнікова. По дорозі хлопець звернув увагу на відеореєстратор у машині і запропонував купити його за 1000 грн. Оскільки реєстратор коштував 850 грн, таксист погодився і продав його. На вулиці Личаківській хлопець розрахувався за поїздку і дав тисячу гривень за відеореєстратор і пішов в сторону каплички.

Відеозаписи з камер спостереження суду і сусідніх будинків виявилися непридатні портретного дослідження. Експерт зміг тільки підтвердити, що на відеофайлах зображена одна і та ж особа.

За висновком експерта замок від сейфа знаходиться в справному стані. На зовнішніх поверхнях замка слідів дії сторонніх предметів не виявлено. Врізний замок відмикається двома ключами на зʼєднувальному кільці та ключем, вилученим із замка сейфу. Ще один ключ із фрагментом дроту в ізоляції білого кольору лежав на підлозі біля сейфу і не підходив до замка. За версією обвинувачення, крадій відчинив сейф шляхом підбору ключа.

Від моменту затримання Бринь перебуває під вартою і вину не визнав. 5 мільйонів гривень застави не вніс. У березні 2022-го він задонатив 100 тисяч на Збройні сили України і в умовах повномасштабної війни просив відпустити його до лав територіальної оборони у Львівській області. Але запобіжний захід так і не змінили.

Після двох років розгляду справи Личаківський районний суд міста Львова визнав Бриня винним і призначив йому 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Із винуватця стягується матеріальна шкода, заподіяна колишній судді та її дочці, і по 10 тисяч гривень моральної шкоди.

Відомо, що порушником злочину Бринь став ще у 2010 році, в неповнолітньому віці, будучи учнем професійного училища в Червонограді. Групою хлопців вони зламували комірчини у підʼїздах багатоповерхівок і крали чавунні батареї. «Судиться вперше, є неповнолітнім, навчається, не одружений, виховується в багатодітній неповній сімʼї (батько помер), по місцю навчання та проживання характеризується посередньо», — написано у вироку. Тоді Бринь дістав три роки позбавлення волі умовно.

Після цього чоловік до кримінальної відповідальності тривалий час не притягувався, тільки до адміністративної — за порушення правил водіння транспортних засобів і водіння у стані спʼяніння. Сплеск його злочинної активності припав на 2021 рік — у січні Бринь викрав робочі інструменти з підʼзду незавершеного багатоповерхового будинку, у травні — робочі інструменти з іншого нежилого приміщення.

31 липня 2021 року Бринь за попередньою змовою із «малознайомим чоловіком, імʼя якого вже не пригадує» викрали два велосипеди. 10 грудня того ж року шляхом віджиму пластикового вікна Бринь проліз до підвалу і викрав пилу по металу та зварювальний апарат. 17 грудня з іншого підвалу він викрав електроінструменти і продав на ринку. За всіма цими епізодами Бринь визнавав вину, каявся і запевняв суд, що має намір стати на шлях виправлення.

Нагативні події відбувалися і в особистому житті обвинуваченого. Дружина Бриня поскаржилася в поліцію на сімейне насильство — 23 жовтня 2021-го чоловік влаштував сваргу, висловлювавсся на її адресу нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, чинив на неї моральний та психологічний тиск. 14 січня 2022 року, за чотири дні до пограбування кабінету судді, Червоноградський міський суд Львівської області за позовом дружини Бриня розірвав їх шлюб і призначив виплату чоловіком аліментів на двох дітей. // Судовий репортер