Суддя 2 роки судила свого співмешканця і це ніхто не помічав

У вересні цього року на Вінниччині суддю визнали винною у конфлікті інтересів. Розглядаючи кримінальну справу, вона приховала свій звʼязок із обвинуваченим. І це був не знайомий, друг або родич, а співмешканець, якого суддя називала своїм чоловіком.

Пікантності додає те, що історія трапилась не у великому місті, а в селищі міського типу, де проживає близько 5 тисяч людей. Тобто де всі про всіх усе знають.

Стріляв «по циганах»

17 червня 2020 року близько 17 години в смт. Піщанка місцевий житель Олександр Зеленько, маючи при собі вогнепальну зброю, мисливський ніж і бейсбольну биту, приїхав на територію непрацюючої автозаправки. Там він зустрівся з трьома місцевими жителями ромської національності.

Молодики щось не поділили і при свідках Зеленько начебто кілька разів вистрелив у співрозмовника, заподіявши йому численні вогнепальні дробові поранення обох ніг. Те, що сталося, кваліфікували як хуліганство із застосуванням зброї. Підозрюваного взяли під варту, а через пару місяців справу передали в Піщанський районний суд для розгляду по суті.

Обвинувачений одразу заявив відвід судді Анжелі Гринишиній. Він повідомив, що ця суддя неодноразово розглядала його заяви про визнання протиправними дій працівників поліції. Зокрема, в одній справі його позов не був задоволений, що потягнуло апеляційну скаргу. Обвинувачений вважав, що суддя може ображатися за апеляцію і бути упередженою тепер у цій кримінальній справі. Заяву про відвід задовольнили.

Далі справу почала розглядати суддя Надія Щерба. І сумніви щодо неї виникли вже в потерпілого. Заяву про відвід він мотивував тим, що суддя є співмешканкою обвинуваченого. Але доказів потерпілий, на жаль, не мав, а тільки припущення. Обвинувачений ж усе заперечував, говорив, що разом із суддею не проживає та не є членом її сімʼї. Суддя Щерба ніяких пояснень взагалі не давала. Відвід не задовольнили, але пояснили потерпілому, що він може повторно звертатися із такою ж заявою, якщо матиме докази.

Через рік судді Щербі знову розглядався відвід. Потерпілі скаржилися, що жодного судового засідання у справі не проведено, судові засідання призначаються із періодичністю місяць-два та відкладаються з невідомих для них причин, про місце та час розгляду їх належним чином не повідомляють. Потерпілий вважав, що суддя Щерба має негативне субʼєктивне ставлення до нього, оскільки раніше засудила його до 3 місяців арешту за хуліганство (ч. ст.296 КК) хоча він у судовому засіданні повністю визнав свою провину і просив про найменше покарання. Раніше він уже звертався до суду з заявою про відвід судді, тому що вона перебуває «у дружніх, а саме у близьких відносинах із обвинуваченим, є його співмешканкою», однак йому було відмовлено, а суддя і обвинувачений продовжують проживати разом.

Суддя на розгляд відводу не зʼявилась, але подала письмову заяву, в якій заперечила свою необʼєктивність чи упередженність. Також звертала увагу, що потерпілий вже заявляв їй відвід, у задоволені якого відмовлено, а в повторному відводі вона вбачає ознаки зловживання правом.

«Це будь-хто в Піщанці знає»

У вересні 2022-го адвокат потерпілого заявив третій відвід і на цей раз успішно. У судовому засіданні допитали чотирьох місцевих жителів.

Із показань стало зрозуміло, що суддя і обвинувачений протягом останніх 4-5 років і до цього часу спільно проживають як чоловік та дружина, мають тривалі стосунки, притаманні подружжю, ведуть спільне господарство, разом проводять дозвілля, придбали будинок.

Один зі свідків повідомив, що знає обвинуваченого і той представив йому Щербу як свою нову дружину. Вони багато часу проводили разом, гостювали один в одного, свідок часто бував вдома у Щерби та її співмешканця. Свідку відомо, що суддя і Зеленько живуть разом із 2019 року, купили спільно будинок. Якось суддя зателефонувала до нього та сказала, що «у них трапилась біда, бо Олександр стріляв «по циганах», а я сиджу в приміщенні суду та боюсь вийти, щоб не зазнати помсти з їхнього боку». Свідок як особа ромської національності поспілкувався з іншими ромами та запевнив суддю, що її безпеці нічого не загрожує. Після цього Щерба попросила його допомогти знайти адвоката, позичити їй гроші на гонорар та привезти Зеленька додому, коли поліція його відпустить. Дорогою свідок та Зеленько посварилися, бо останній приревнував його до своєї жінки-судді. Після цього свідок перестав з ними спілкуватися, щоб не бути причиною конфлікту в родині. Свідку відомо, що Щерба працює в суді і він дивувався, що вона звертається до простих людей по допомогу в кримінальній справі.

Інший свідок допомагав шукати для обвинуваченого адвоката. Суддя з чоловіком приїхали до нього на чорному джипі Тойота Прадо, він порадив їм захисника і більше вони не спілкувалися. Свідку відомо, що Щерба працює в суді і Зеленька вона завжди називала у спілкуванні чоловіком.

Місцева жителька у суді заявила, що вона, як і будь-хто в Піщанці знає, що Щерба працює суддею та проживає із Зеленьком. Вони купили будинок, а раніше проживали в найманому житлі, часто відвідують родичів у сусідньому селі, відзначають сімейні свята. У Зеленька є автомобіль чорного кольору марки Тойота, за кермом якого він часто поводить себе зухвало, може ображати людей та стріляти по людях. Одного разу свідок була присутня при його затриманні і він просив поліціянтів подзвонити до його жінки, яка працює суддею.

Ще один чоловік підтвердив, що знає Зеленька і Щербу як чоловіка та жінку, неодноразово привозив їм дрова, вони живуть разом близько пʼяти років. Також свідок неодноразово ремонтував автомобілі товаришу в нього вдома, а суддя Щерба при цьому пригощала його чаєм, за роботу та дрова завжди розраховувались. Зеленько начебто обіцяв свідку через дружину допомогти йому із земельними паями, але з того нічого не вийшло.

Додатково представник потерпілого повідомляв, що підготовче провадження у справі за обвинуваченням Зеленька триває більш ніж півтора роки, що виходить за межі всіх допустимих рамок розумного строку. Таке затягування розгляду може призвести до уникнення обвинуваченим покарання за скоєний злочин.

Прокурор тепер відвід підтримував, кажучи, що представники потерпілого випередили своїм відводом його власну заяву. Сторона обвинувачення теж має сумніви у безсторонності судді Щерби, яка скасувала арешт із автомобіля в кримінальному провадженні, а ще через надмірні строки підготовчого провадження, нерозглянуте клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу обвинуваченому в виді тримання під вартою та інші процесуальні порушення.

«З метою гарантування обʼєктивності правосуддя та підвищення довіри до суду» відвід задовольнили, визнавши можливі близькі відносини судді із обвинуваченим, які притаманні подружжю. Цікаво, що рішення це ухвалила суддя Гринишина, яка початково і мала розглядати цю справу, якби не заява обвинуваченого про її відвід.

Як виявилося, всього у Піщанці працювало троє суддів. Суддів Гринишину і Щербу відвели. Суддя Віктор Нестерук узяв самовідвід, посилаючись на те, що неодноразово розглядав відводи своїх колег у цій справі, уже досліджував матеріали провадження, тому не може його слухати. Справу передали у Крижопільський райсуд Вінницької області, де вона слухається понині.

Конфлікт інтересів

Інцидент не залишився без уваги Національного агентства з питань запобігання корупції. На суддю склали адміністративний протокол за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів.

Протокол розглядав Крижопільський суд.

Щерба в судовому засіданні вину не визнала та сказала, що справа сфабрикована. Вона не заперечує, що скасувала арешт і повернула Зеленьку автомобіль, який не був знаряддям злочину. Свідчення, що вони із Зеленьком чоловік і дружина, начебто надумані, насправді у нього є своя сімʼя.

У суді вкотре допитувалися свідки. Ключовий із них — знайомий сімʼї, якому телефонувала суддя Щерба і жалілася, що сталася біда, бо в Зеленька проблеми з циганами, що він стріляв по них і цигани погрожують їй та попросила приїхати. Свідок пішов говорити з циганами, а ті затребували гроші. Суддя погодилась і наступного дня циганам заплатити і свідок у них взяв розписку. Після чого вони із суддею найняли таксиста і поїхали забирати її співмешканця із СІЗО в Вінниці. По дорозі зателефонував адвокат і сказав, що потрібно ще 2000 доларів і він позичив їх у водія.

Зеленько будь-який звʼязок із суддею заперечував. Запевняв, що з Вінниці його привіз адвокат, а більше ніхто інший за ним не їздив. Він начебто вже 10 років проживає у сусідньому селі разом зі своєю справжньою сімʼєю.

Колишня дружина Зеленька говорила, що у 2019-му вони розлучились тільки для формальності, але все одно проживають разом. І, до слова, розірвала цей шлюб також суддя Щерба.

Скриншот із сайту «Судова влада»

І знайшовся навіть сусід, який говорив, що Зеленько і його ексдружина живуть разом, він возить дитину до школи, був на випускному і ходив на шкільні збори.

У підсумку суд вирішив, що вина Щерби все ж підтверджується письмовими доказами. А показання трьох свідків захисту не беруться до уваги, оскільки не узгоджуються із сукупністю доказів.

Оскільки йшлося про адмінправопорушення, то суддю тільки оштрафували на 3400 гривень.

Днями апеляційний суд залишив рішення без змін.

Вінницька обласна прокуратура вже повідомила, що готує скаргу до Вищої ради правосуддя, щоб притягнути Щербу і до дисциплінарної відповідальності. За законом, судді загрожує звільнення із посади.

Але в судовій владі, схоже, може бути інший погляд на ситуацію. У вересні Вища рада правосуддя відрядила Надію Щербу до Козятинського міськрайсуду. А ще через місяць вона його очолила.

Ірина Салій, «Судовий репортер»