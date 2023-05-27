Суддю, який насмерть збив у Києві нацгвардійця, взяли під варту до 21 липня

Йому обрали запобіжний захід без можливості внесення застави.

Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 21 липня суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він насмерть збив у Києві нацгвардійця.

Про це повідомило Суспільне.

Йому обрали запобіжний захід без можливості внесення застави.

Прокурор Антон Войтенко, обгрунтовуючи свою позицію, зазначив, що у підозрюваного на місці ДТП була нерозбірлива мова, а свідки та слідчі чули запах алкоголю.

Швидкість автомобіля Тандира була швидшою за дозволену, про що свідчать механічні ушкодження автівки.

Також Войтенко звернув увагу на поведінку підозрюваного після аварії і на те, що на взяття зразків крові пішло 18 годин через початкову відмову судді.