Суддю з Житомирщини підозрюють у незаконному одержанні та розголошенні інформації з обмеженим доступом

Заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру судді одного з районних судів Житомирської області за фактом несанкціонованого перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчиненому особою, яка має право доступу до такої інформації, а також у розголошенні даних досудового розслідування, вчиненому суддею (ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 387 КК України).

Вчинення злочину суддею встановлено під час розслідування кримінального провадження за фактами видачі фіктивних медичних довідок та незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

За даними слідства, суддя незаконно використала повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, наданий їй як судді. З метою отримання інформації у зазначеному кримінальному провадженні, вона переглянула низку судових рішень про проведення запланованих обшуків.

Надалі інформацію з обмеженим доступом суддя розголосила особам, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому. Оперативний супровід забезпечує УСБУ в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури