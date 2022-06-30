Судитимуть 6 митників з посту «Мукачево», службова недбалість яких призвела до втрат бюджету на ₴6 млн.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо службової недбалості шістьох митників Закарпатської митниці. Вони сприяли комерсантам в ухиленні від сплати митних платежів при здійсненні митного оформлення десяти вантажівок.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
У ході досудового розслідування встановлено, що митне оформлення вантажівок відбулось без належної перевірки та за значно занижених декларантом розрахунках суми митних платежів.
Своїми діями посадовці завдали збитків держбюджету на суму 5 млн 998 тис. грн.
Шістьом службовим особам Закарпатської митниці Держмитслужби повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора.