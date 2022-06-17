Судитимуть буковинця, який убив товариша та викинув тіло у лісопосадку

Дністровська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно буковинця за фактом вчинення ним умисного вбивства товариша (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 27 березня цього року 60-річний житель села Мошанець Дністровського району, розпиваючи алкгольні напої з 55-річним знайомим за місцем свого проживання, вступив з ним у суперечку, яка завершилась бійкою. Господар будинку завдав гостю декілька ударів табуретом.

Від отриманих травм чоловік загинув. Щоб приховати сліди злочину підозрюваний вивіз потерпілого у лісопосадку. Його тіло, зі слідами насильницької смерті, було виявлено 1 квітня.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Дністровського районного відділу поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура