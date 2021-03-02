Судитимуть членів організованої групи, які збували фальшиві гроші

Київською місцевою прокуратурою № 7 завершено досудове розслідування відносно організованого злочинного угрупування, яке збувало у столиці підроблену валюту (ч. 3 ст. 199 КК України).

Нагадаємо, що у ході досудового розслідування слідством задокументовано протиправну діяльність організованої групи у складі чотирьох осіб, один з яких був колишній працівник правоохоронного органу, які систематично здійснювали збут підробленої національної та іноземної валюти.

Так, під час оперативних закупок задокументовано збуту учасниками групи підроблених 200 тис. гривень та 3400 доларів США.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття незаконної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура