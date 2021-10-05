Судитимуть чоловіка, який молотком вбив орендодавицю та викрав її золоті прикраси

Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства та крадіжки, поєднаної з проникненням у житло.



Досудовим розслідуванням установлено, що чоловік 1987 р.н., перебуваючи в орендованій квартирі, на фоні раптово виниклого конфлікту із жінкою 1949 р.н., у якої він орендував помешкання, наніс останній не менше 8 ударів молотком по голові. У результаті отриманих переломів кісток склепіння черепа та розтрощення головного мозку потерпіла померла наступного дня в лікарні.

Крім того, після спричинення тілесних ушкоджень потерпілій чоловік заволодів ключами від квартири, де проживала жінка, та, проникши до приміщення, викрав золоті прикраси на суму понад 60 тис. грн.

Наразі до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно нападника за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185 КК України. На час судового слідства обвинувачений перебуває під вартою.

У разі визнання судом чоловіка винним йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури