Судитимуть чоловіка, який планував збувати контрафактний алкоголь у Харкові

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Харкова за фактом придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту (ч. 1 ст. 204 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний чоловік придбав та в орендованому приміщенні, розташованому в Новобаварському районі, зберігав незаконно виготовлений етиловий спирт. У подальшому обвинувачений планував збувати контрафактний алкоголь у так звані «наливайки», а також через інтернет.

У грудні 2021 року правоохоронці провели обшук, у ході якого вилучили майже 700 літрів етилового спирту без марок акцизного податку. Незаконність походження цієї продукції підтверджено експертизою.

Обвинувальний акт направлено до Жовтневого районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає штраф від п’яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури