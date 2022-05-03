Судитимуть чоловіка, який привласнив автомат Калашникова та більше тисячі патронів
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Октябрського районного суду м. Полтави обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом привласнення вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 262 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року чоловік привласнив собі автомат Калашникова та 1079 патронів, що були надані йому для виконання службових обов’язків, сховавши зброю у себе вдома.
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування проводили слідчі Другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet