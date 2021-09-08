Судитимуть чоловіка, який вчинив стрілянину на весіллі у селі Фонтанка

Нагадаємо: подія сталася в липні поточного року на перехресті автодороги Одеса-Южне. Під час святкування весілля один із гостей кілька разів вистрелив у повітря з автоматичної зброї.

24-річного зловмисника оперативно затримали та вилучили в нього карабін. Крім того, в ході санкціонованого обшуку з його автомобіля вилучили металевий кастет та мисливський ніж, які за висновками експертизи є холодною зброєю. Передбаченого законом дозволу на їх носіння у правопорушника не було.

Дії чоловіка кваліфікували за двома статями Кримінального кодексу України: ч.4 ст.296 (хуліганство із застосуванням зброї) та ч.2 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю).

Зібравши всі необхідні докази, слідчі відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 завершили досудове розслідування. Подальшу долю обвинуваченого вирішить суд. Згідно з законодавством, йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції №2