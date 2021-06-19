Судитимуть чоловіка з Івано-Франківська, який побив лікарку «швидкої»

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактом спричинення легкого тілесного ушкодження, що викликало короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 КК України).

За даними слідства, син жінки, що потребувала меддопомоги, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийшов назустріч лікарям, які приїхали на виклик. У подальшому між чоловіком та медиками виник конфлікт, у ході якого зловмисник завдав лікарці ряд ударів.

Зауважимо, що на даний час обвинувачений утримується під вартою на підставі ухвали суду від 31.05.2021 за вчинення у період з березня по травень ряду крадіжок із території одного з фермерських господарств.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури