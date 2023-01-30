Оперативники затримали чоловіка, який обікрав відвідувача столичного кафе

Зловмисник викрав з куртки відвідувача гаманець з грошима та документами. Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його за місцем мешкання в Оболонському районі столиці. Фігурант нещодавно звільнився з місця позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини.

До Подільського управління поліції звернувся громадянин, який повідомив що його обікрали в кафе на вулиці Сагайдачного. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили, що зловмисник підійшов до вішалки начебто повісити свій одяг та в цей час непомітно витягнув з куртки відвідувача гаманець із 1500 гривень та документами.

У подальшому оперативники із залученням аналітиків управління кримінального аналізу провели низку розшукових заходів та встановили особу підозрюваного. Ним виявився киянин, 1982 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за аналогічні злочини.

За силової підтримки спецпризначенців полку № 1 правоохоронці затримали фігуранта за його місцем мешкання в Оболонському районі. Слідчі провели в оселі порушника невідкладний обшук та вилучили речові докази, серед яких і одяг, в якому чоловік був у день скоєння злочину.

Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури слідчі оголосили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах військового стану. Наступні вісім років фігурант може провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва