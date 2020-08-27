На Харківщині судитимуть злочинну групу, яка підробляла документи

Фігуранти розміщували оголошення в Інтернеті про виготовлення підробних реєстраційних документів на транспортні засоби та водійських посвідчень. Поліцейські довели причетність зловмисників до 44 правопорушень. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Співробітники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції регіону, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох учасників злочинного угруповання у підробленні офіційних документів та голографічних захисних елементів на документах.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетні 57-річний організатор та двоє 30-річних виконавців.

Чоловіки в Інтернеті пропонували виготовлення підробних реєстраційних документів для викрадених автівок, так званих авто-двійників та посвідчень на право керування автомобілем.

Для виготовлення вони використовували комп’ютерну техніку та спеціальну програму. Оплату за такі послуги отримували на електронні та криптовалютні гаманці, оформлені на підставних осіб.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення підробок.

Поліцейські довели причетність зловмисників до 44 правопорушень.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 3 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі досудове слідство завершено. Матеріали справи скеровано до суду.

Департамент кіберполіції національної поліції України