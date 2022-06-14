Суд заборонив діяльність партій «Блок Володимира Сальдо» і «Держава»

Крім Сальдо, в його однойменному блоці є ще троє підозрюваних у держзраді, які входять у так званий «Комітет спасіння Херсонщини «За мир і порядок».

Сьогодні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність партій «Блок Володимира Сальдо» і «Держава», повідомляє рух «Чесно».

Володимир Сальдо — підозрюваний у державній зраді голова окупаційної адміністрації Херсонщини. У партії «Держава» членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов.