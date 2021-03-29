Судитимуть донеччанина, який вбив та розчленував мешканця столичної Оболоні

За однією із версій, аби заволодіти житлом, квартирант задушив киянина, а тіло розділив на частини та втопив у різних місцях водойми.

Правоохоронці розшукали зловмисника на Київщині, де він переховувався. Найближчі п’ятнадцять років він може провести у в’язниці.

Нагадаємо, у лютому 2020 року у затоці «Собаче гирло» на столичній Оболоні місцеві рибалки виявили пакет із головою чоловіка всередині. Згодом, оглянувши акваторію водойми, поліцейські знайшли інші фрагменти людського тіла.

За даним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У подальшому правоохоронці отримали висновки ДНК-експертизи та встановили, що голова та частини тіла належать одній людині, після чого змогли встановити його особу .

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, потерпілим виявився 73-річний мешканець Оболонського району, якого за місяць до вищевказаних подій поліцейські оголосили у розшук як безвісти зниклого. Також під час проведення слідчих дій співробітники поліції затримали чоловіка та оголосили йому про підозру у вбивстві пенсіонера .

«Ми з’ясували, що зловмисником виявився 37-річний уродженець Донеччини, який винаймав у киянина житло. Спочатку він задушив та розчленував тіло пенсіонера, а потім фрагменти розклав у пакети та викинув у різних місцях водойми. Після скоєного чоловік повідомив родичам про раптове зникнення власника помешкання, а сам переїхав у Київську область, де ми його затримали. За однією із версій, квартирант вбив киянина, аби у подальшому заволодіти його житлом».

Слідчі завершили досудове розслідування за фактом умисного вбивства та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до Оболонського районного суду столиці для визначення покарання зловмиснику. За скоєне донеччанину загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва