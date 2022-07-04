Судитимуть двох буковинців, які ошукали бажаючих виїхати за кордон

Нагадаємо: в березні цього року буковинські кіберполіцейські та співробітники відділення № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького райуправління поліції викрили двох місцевих жителів, які заради власного збагачення обіцяли сприяння в перетині державного кордону в період воєнного стану. Як з’ясували правоохоронці, у зловмисників не було ні бажання, ні можливостей надавати такі послуги. За шахрайські дії буковинцям загрожує до трьох років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що двоє жителів Чернівецького району вирішили скористатися діючим обмеженням на виїзд за кордон чоловіків, віком від 18 до 60 років. Щоб заробити грошей на цій ситуації, порушники створили Telegram-канал, через який пропонували послуги міжнародних пасажирських перевезень, у тому числі й чоловікам призовного віку.

Коли довірливі громадяни надсилали гроші для отримання бажаної послуги, зловмисники припиняли подальше спілкування та не виходили більше на зв’язок.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури склали обвинувальний акт і направили його до суду для розгляду. Порушникам інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області