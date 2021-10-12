Судитимуть двох поліцейських, які вимагали хабар за непритягнення до відповідальності

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно інспектора одного із секторів Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в області та патрульного того ж відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, інспектор одного із секторів Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в області та патрульний цього ж відділу поліції, вступивши у попередню змову, вимагали у чоловіка неправомірну вигоду в розмірі 12 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності. Поліцейські обіцяли чоловіку не складати протокол за фактом керування автомобілем без водійського посвідчення та скоєного ДТП.

18 червня цього року, відразу після одержання зазначеної суми коштів, інспектора поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

30 червня цього року його спільнику — патрульному поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного кримінального правопорушення.

Наразі інспектора поліції звільнено з правоохоронних органів, а патрульного відсторонено із займаної посади.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури