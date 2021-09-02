Судитимуть експатрульного, який напідпитку вчинив смертельне ДТП на Вінниччині

Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно колишнього інспектора патрульної поліції Київщини, який напідпитку вчинив смертельне ДТП у Вінницькій області.

Обвинувальний акт направлено до суду.

14 червня 2021 року поблизу села Нова Прилука Вінницького району поліцейський за кермом свого авто не впорався із керуванням та виїхав у кювет. Його транспортний засіб врізався у дерево та перекинувся.

У результаті аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди. Ще один чоловік отримав численні переломи, струс головного мозку та забої. Двоє інших пасажирів отримали незначні травми.

Встановлено, що поліцейський перебував за кермом напідпитку – концентрація алкоголю у його крові у 9 разів перевищувала допустиму норму. Його було затримано на місці ДТП.

За рішенням суду поліцейського було відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За результатами службового розслідування чоловіка звільнено із лав Нацполції України.

Він обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР