У Харкові чоловік поцупив правовстановлюючі документи на квартиру та гроші

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 52-річному мешканцю Красноградського району Харківської області за фактом замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України) та за фактом незаконного заволодіння важливими особистими документами (ч. 3 ст. 357 КК України).

За даними слідства, 27 березня цього року підозрюваний, перебуваючи на вокзалі станції Харків-Пасажирський, незаконно заволодів правовстановлюючими документами на квартиру та грошима чоловіка, який залишив їх у пакеті на підвіконні на час очікування подачі потягу на відповідну колію.

Тримаючи в руках пакет із вказаними речами, зловмисник почав тікати, проте був затриманий співробітниками поліції у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура