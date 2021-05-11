Судитимуть групу осіб, які викрали киянина та вимагали у нього гроші

Зловмисники побили чоловіка та вимагали у нього три тисячі доларів США за неіснуючий борг, а потім посадили його до авто та повезли у невідомому напрямку. Проте згодом поліцейські зупинили автівку з потерпілим та зловмисниками. Обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, що у грудні минулого року до Дарницького управління поліції звернулась жінка та повідомила, що біля ресторану на вулиці Срібнокільській невідомі чоловіки побили хлопця, наділи на голову мішок, посадили його у автомобіль і поїхали у невідомому напрямку. Для розшуку автомобіля та осіб, причетних до скоєння злочину, була введена спеціальна поліцейська операція.

Протягом 20 хвилин на проспекті Голосіївському правоохоронці зупинили транспортний засіб, де знаходилось п’ять осіб, які підозріло себе поводили. Під час спілкування один із пасажирів – 20-річний юнак, повідомив поліцейським, що його викрали та везуть у ліс. Правоохоронці звільнили потерпілого, а правопорушників затримали.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Дарницького районного суду. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва