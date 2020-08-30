В Николаеве задержали «минера» рейсового автобуса и автомобиля

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В Ингульскому районе Николаева спецназовцы роты полиции задержали злоумышленника, который «заминировал» рейсовый автобус и автомобиль.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В Николаеве задержали злоумышленника, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль

Так, 29 августа около 17:30 по спецлинии 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda.

На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны, бойцы роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области, следственно-оперативная группа отдела полиции.

Также на месте происшествия работали бригада аварийной службы газа, спасатели ГСЧС и «скорая».

Учитывая информацию об угрозе взрыва, правоохранители оцепили район возможной опасности, чтобы избежать возможных жертв, и обеспечили охрану прилегающей территории.

Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП и кинолог со служебной собакой провели тщательное обследование транспортных средств, где, вероятно, были заложены взрывные устройства и никаких предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, специалисты не обнаружили.

Им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь в родной город из Одессы. Пока ожидал свой автобус, употреблял спиртное, а потом решил позвонить на 102 с таким сообщением.

Следователи Ингульского отдела полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок, изъяли.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

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