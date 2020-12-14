На хабарі у 10 тис. доларів викрили бухгалтера мережі будівельних фірм

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Викрита співробітниками спецслужби працівниця будівельного підприємства намагалася «вирішити питання» з посадовцем Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області.

За 10 тисяч доларів вона хотіла виключити свою фірму з переліку платників податків, які мають критерії ризиковості.

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Крім того, ця мережа будівельних компаній підконтрольна фігуранту кримінальних проваджень щодо привласнення бюджетних грошей, зокрема виділених на капремонти доріг.

За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії

Служба безпеки України

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