Судитимуть групу осіб, які вивезли нафтопродуктів із військової частини на 1,8 млн.

До складу групи входили шість осіб – військові та цивільні. Фігуранти організували вивезення нафтопродуктів із військової частини, дислокованої на Київщині, та збували їх на автозаправних станціях.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції, до складу групи входило п’ятеро осіб — військові та цивільні. Зловмисники вивозили з території частини нафтопродукти, а саме дизпаливо та бензин, і збували його через АЗС Васильківського та Білоцерківського районів.

За період своєї злочинної діяльності встигли вивезти з військової частини понад 80 тонн пального, яке повинно було використовуватись для забезпечення військової техніки в зоні проведення ООС. Відповідно до висновку експертного дослідження сума завданих збитків становить майже 1,8 млн грн.

15 травня минулого року правоохоронці затримали організатора угруповання та його спільників і повідомили їм про підозри. В ході слідства були зібрані докази причетності ще одного учасника угруповання до вчинення злочину. 27 травня 2021 року на підставі отриманих доказів полковнику ЗСУ слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Києві, повідомили про підозру.

Також встановлено, що один із зловмисників, застосовуючи фізичне насильство до одного із колишніх своїх партнерів, вимагав від нього 730 тисяч гривень — частку з продажу пального.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно шести осіб за погодженням із Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне групі осіб може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України