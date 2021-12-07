Судитимуть інспекторів Черкаської митниці, які допустили збитки державі на ₴20 млн.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох інспекторів Черкаської митниці, які допустили збитки державі під час митного оформлення товарів на суму понад 20 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Протягом 2021 року двоє інспекторів митниці пропускали до України транспортні засоби без належної перевірки їх митної вартості. Через це імпортерам вдалося ввезти товари за цінами у 3-4 рази нижчими від офіційних, і сплатити менше податків.

Інспектори Черкаської митниці обвинувачуються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.