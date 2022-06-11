Судитимуть мешканку Миколаєва, яка підтримувала російську окупацію населених пунктів України

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Окружна прокуратура міста Миколаєва  затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м.Миколаєва, яка обвинувачується  у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана у декількох антиукраїнських телеграм-каналах  розміщувала публікації, у яких виправдовувала та заперечувала збройну агресію рф проти України.

Також у своїх постах вона  підтримувала тимчасову окупацію рф населених пунктів України.

Досудове розслідування здійснювалося Миколаївським районним управлінням поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області.

Прокуратура Миколаївської області

 

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