Судитимуть мешканку Миколаєва, яка підтримувала російську окупацію населених пунктів України

Окружна прокуратура міста Миколаєва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м.Миколаєва, яка обвинувачується у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана у декількох антиукраїнських телеграм-каналах розміщувала публікації, у яких виправдовувала та заперечувала збройну агресію рф проти України.

Також у своїх постах вона підтримувала тимчасову окупацію рф населених пунктів України.

Досудове розслідування здійснювалося Миколаївським районним управлінням поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області.

Прокуратура Миколаївської області