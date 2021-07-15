Судитимуть мешканця Берегова, який телефонував із виправної колонії, вимагаючи гроші

За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт щодо берегівчанина за фактом повторного вимагання, поєднаного з погрозами розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці (ч. 2 ст. 189 КК України).

До цього чоловік вже судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом, а наразі обвинувачується ще й у шахрайстві та крадіжці. Встановлено, що, відбуваючи покарання за попередній злочин у виправній колонії Дрогобича, він систематично телефонував закарпатцеві та вимагав грошові кошти. Суми коливалися від 500 грн до 4000 грн. У разі відмови погрожував заподіяти потерпілому шкоду та розголосити певну інформацію.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Берегівського районного суду. У період судового розгляду особа утримуватиметься в ДУ «Закарпатська УВП №9».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури