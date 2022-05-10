Судитимуть мешканця Кропивницького, який розбещував неповнолітніх дівчат

Справу відносно мешканця Кропивницького, який обвинувачується у вчиненні розпусних дій відносно двох малолітніх дівчат, скерували до суду. Публічне обвинувачення підтримуватимуть прокурори Кропивницької окружної прокуратури.

За версією слідства, підозрюваний запросив додому двох знайомих 11-річних дівчат під приводом допомоги по господарству, де і вчинив відносно останніх розпусні дії, які полягали у задоволенні статевої пристрасті на очах дітей. Наразі для обвинуваченого по справі продовжує діяти запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Протиправні дії чоловіка кваліфіковані за ч. 2 ст. 156 КК України. У разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування здійснювали СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура