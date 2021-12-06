Судитимуть мешканця Виноградова, який задушив співмешканку

Виноградівським відділом Берегівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом умисного вбивства співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія трапилася у Виноградові ввечері 14 вересня. Правоохоронці виявили потерпілу в помешканні чоловіка без ознак життя. У ході слідства встановлено, що обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння задушив співмешканку.

Те, що смерть настала від механічної асфікції – удушення від стискання шиї – підтверджують і висновки судово-медичної експертизи. Крім того, медики виявили у жінки переломи та синці на тілі та обличчі.

Наразі, як і під час досудового розслідування, чоловік перебуває під вартою без можливості внести заставу.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Закарпаття онлайн

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