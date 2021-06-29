У Луцьку п’яний чоловік заволодів автомобілем з шістьма тоннами овочів

Патрульні «по гарячих слідах» затримали правопорушника

Сьогодні вночі поліцейським надійшов виклик про викрадення авто Mercedes-Benz Vario.

Заявник розповів, що повернувся із рейсу, куди їздив за овочами, залишив автомобіль біля свого будинку та пішов спати. А коли вийшов, аби їхати на ринок, то виявив, що транспортний засіб зник. У авто було 6 тонн товару.

Оглянувши місце події, інспектори виявили розчавлені овочі та сліди від коліс на асфальті.

Орієнтування на транспортний засіб передали патрульним поліцейським міста. Згодом один з екіпажів зупинив цей автомобіль на повороті у село Баїв, Луцького району.

Чоловік, який керував транспортним засобом, мав ознаки алкогольного сп’яніння й намагався втекти з місця — патрульні йому завадили.

Огляд водія на стан алкогольного сп’яніння на алкотестері показав три стрілки вгору — це понад 5 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 25 разів.

Чоловіка затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

Патрульна поліція України