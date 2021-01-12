Судитимуть одеситку, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині

Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування відносно мешканки м. Одеса, яка займалася вербуванням жінок і переправляла їх до Турецької Республіки з метою сексуальної експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 40-річна одеситка, змовившись з громадянином Турецької Республіки, підшукувала у столиці молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.

Жінкам пропонувалась робота на території м. Стамбул у сфері надання сексуальних послуг із привабливим прибутком, частину якого необхідно було передавати роботодавцю. Зловмисницю затримали в Одеському аеропорту під час спроби переправлення двох жінок через державний кордон України до Туреччини.

За результатами розслідування обвинувальний акт відносно жінки скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура