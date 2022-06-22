Судитимуть підрядника, який привласнив понад ₴90 тис., ремонтуючи дитсадок

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно підрядника, який привласнив понад 90 тис грн, завищивши вартість будівельних робіт при ремонті дитсадка у Чортківському районі (ч. 2 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що за договором між будівельною фірмою та колишнім Управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА підрядник мав виконати капітальний ремонт даху та фасаду дошкільного навчального закладу у м. Заліщики.

Проте частина робіт була виконана лише «на папері», а гроші за їх виконання у сумі понад 90 тис грн осіли в кишенях підрядника. Відтак до суду скеровано обвинувальний акт нього. До речі, зараз обвинувачений відбуває покарання за аналогічний злочин у виправній установі сусідньої області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури