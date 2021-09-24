Судитимуть посадовицю міграційної служби, яка «продавала» іноземцям українське громадянство

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно завідувачки Миколаївського районного сектору Державної міграційної служби, яка вимагала гроші в іноземців за отримання громадянства України.

У цьому році громадянин Таджикистану, який три роки прожив в Україні та був одружений з громадянкою України, вирішив змінити громадянство. Через погане володіння українською мовою та незнання законодавства він найняв людину представляти його інтереси у міграційній службі за довіреністю.

Під час розгляду питання посадовиця міграційної служби почала вимагати від довіреної особи 1 тис. доларів США та 1 тис. гривень за сприяння в отриманні громадянства України.

У липні 2021 року її затримали під час одержання хабаря на робочому місці. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Вона обвинувачується у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Теруправління ДБР Миколаєва, процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

ДБР