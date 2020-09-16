Судитимуть посадовця ДАБІ, який за хабар обіцяв не накладати штраф у 1,5 млн гривень

Київською міською прокуратурою завершено досудове розслідування та скеровано до Деснянського районного суду м. Києва кримінальне провадження за обвинуваченням службовця Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, головний інспектор будівельного нагляду інспекційного відділу Департаменту ДАБІ вимагав від представника приватної компанії неправомірну вигоду за не притягнення до відповідальності за порушення умов містобудування та не застосування штрафних санкцій у розмірі 1,5 млн гривень.

13.04.2020 чиновника затримали на парковці біля столичного супермаркету одразу після одержання неправомірної вигоди у вигляді талонів на пальне на суму 1 тис. доларів США.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Київської міської прокуратури