Судитимуть посадовця Міністерства освіти України викритого на одержанні ₴300 тис. хабаря

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно службової особи Міністерства освіти України, яку викрито на вимаганні та одержанні 300 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді Генерального директора одного з Директоратів Міністерства освіти України, обвинувачений вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі з призовим фондом у 3 млн гривень.

Посадовця затримано влітку 2020 року під час одержання ним обумовленої суми в розмірі 5 тис. доларів США та 165 тис. гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Київської міської прокуратури