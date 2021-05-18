Судитимуть службовця офісу водних ресурсів, який вимагав ₴50 тисяч хабаря

Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що раніше судима службова особа регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області вимагала 50 тисяч гривень неправомірної вигоди за вплив на прийняття позитивного рішення щодо погодження паспортів водних об’єктів уповноваженою особою територіального органу Державного агентства водних ресурсів України.

Зловмисника викрили під час отримання частини неправомірної вигоди у грудні 2020 року.

Наразі слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Головного управління боротьби з організованою злочинністю СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора обвинувальний акт щодо зловживання впливом скерували до Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Відповідно до ч. 2 ст. 369-2 (вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) Кримінального кодексу України, зловмиснику може загрожувати від двох до п’яти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління