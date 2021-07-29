Судитимуть трьох злочинців, які напали на офіс у Харкові та забрали $1,2 млн.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 15-ти років в’язниці.

Трьох учасників злочинного угруповання, які у вересні минулого року напали на офіс у Харкові та заволоділи 1,2 млн доларів США, судитимуть за розбій та бандитизм.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Подія сталася 2 вересня минулого року. Нападники проникли в офісне приміщення одного з харківських підприємств, забрали гроші та інші матеріальні цінності і зникли. При цьому їхні дії супроводжувалися насильством щодо директора компанії.

Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до вчинення розбою. Серед них – двоє раніше засуджених харків’ян. За їх плечима — вчинення вбивства, викрадення людини, розбій та інші майнові злочини. Організатора злочину затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні розбою.

У січні цього року під час проведення додаткових обшуків за місцями проживання двох спільників організатора правоохоронці вилучили: реєстраційні документи на шість квартир, коштовні побутові предмети на 400 тис. грн, зброю різних видів та готівку.

Одному з учасників угруповання повідомили про підозру та помістили під варту без права внесення застави. Третього спільника затримали у травні цього року в Чернігові, де він переховувався від слідства. Наразі він також перебуває під вартою.

Наразі досудове розслідування у справі завершене, обвинувальні акти щодо організатора та двох учасників злочинного угруповання скеровано до суду.

Зловмисників судитимуть за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм) та ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.

За скоєне їм може загрожувати до 15-ти років в’язниці. // LB.ua